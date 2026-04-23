Entrega diputado Arturo Zubía material para mejorar instalaciones de la UTCAM.

Camargo, Chih.- El diputado Arturo Zubía realizó una visita a la Universidad Tecnológica de Camargo (UTCAM), donde hizo entrega de impermeabilizante y pintura para mejorar las instalaciones y dar mantenimiento a toda la escuela, en beneficio de la comunidad estudiantil.

Esta acción se llevó a cabo en atención a la solicitud del rector, Julio Huerta, con el objetivo de fortalecer las condiciones de los espacios educativos y brindar entornos dignos para las y los alumnos.

Durante su visita, el legislador destacó la importancia de invertir en la infraestructura educativa, señalando que contar con instalaciones en buen estado contribuye al desarrollo académico y al bienestar de los estudiantes.

Asimismo, Zubía reiteró su compromiso de continuar gestionando apoyos que fortalezcan a las instituciones educativas del municipio y la región, trabajando de la mano con autoridades escolares.

Con estas acciones, el diputado Arturo Zubía refrenda su compromiso con la educación y con la construcción de mejores oportunidades para las y los jóvenes chihuahuenses.

¡Porque la educación se fortalece cuando trabajamos unidos!