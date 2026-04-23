Nuevos consejeros del INE palomeados por Morena rinden protesta.

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Carina García@carinagt

Más austeridad y regulación a las redes sociales están entre las propuestas de Arturo Manuel Chávez, Blanca Yassahara Cruz y Frida Denisse Gómez, nuevos consejeros del INE.

Este 22 de abril asumieron su cargo los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y dos de ellos con perfiles cuestionados por su experiencia en la materia o por su cercanía con Morena.

Arturo Manuel Chávez será la persona con menos experiencia electoral en el INE, pues en su historial sólo tiene haber sido funcionario de mesa de casilla, la célula más básica de una elección.

Por su parte, Blanca Yassahara Cruz es ahora exconsejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga fue consejera electoral de Tamaulipas, hace una década.

Los tres fueron votados por Morena y aliados para llegar a sus lugares en el Instituto Electoral dirigido por Guadalupe Taddei.

Los tres completarán el Consejo General del INE, que es de once consejerías y ha estado incompleto desde

En la toma de protesta en el INE, Arturo Chávez asumió el compromiso con la autonomía y aclaró: “efectivamente, la autonomía debe de ser la base del trabajo de esta institución, vemos la autonomía como parte de una institución que pertenece al Estado mexicano”.

”Nosotros no somos enemigos del gobierno. Nosotros no somos enemigos de los partidos políticos. Nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada. Nosotros somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana. A eso me comprometo: a construir puentes que nos permitan una nueva cultura democrática en este país”, expresó.

Por su parte, Blanca Cruz pidió fortalecer al INE como “la casa de todas las voces”. La democracia “no florece en el silencio ni en indiferencia, ni en la negación del otro”, dijo.

Pidió ”apostar al establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen certeza y equidad en la contienda electoral”, y se propuso primero “trabajar en la legitimidad institucional, promover la integridad con el ejemplo y avanzar en el proceso de credibilidad para fortalecer la confianza y recuperar esa confianza de un importante sector de la ciudadanía que contempla a sus instituciones como lejanas e indiferentes”.

Frida Gómez reconoció que hay alta exigencia para las instituciones electorales y por eso pidió fortalecer la institucionalidad del INE.

”La legitimidad del Instituto Nacional Electoral no depende únicamente del cumplimiento de la ley, sino de la confianza que la ciudadanía deposita en sus decisiones. Y la confianza, como bien se ha dicho, se construye lentamente, pero puede perderse en un instante”.

”Por ello, cada determinación que se adopte en este consejo debe estar sustentada, no solo en criterios jurídicos, sino en principios éticos, claros, en responsabilidad institucional y en un compromiso genuino con el interés público”, señaló.

Quién es Arturo Manuel Chávez

De los tres nuevos consejeros, Chávez es el único que conoce a la presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho es cercana a ella y ha trabajado a su lado en la delegación Tlalpan, cuando ella la encabezó, y en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, cuando ella fue jefa de gobierno capitalina.

Chávez es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 31 años, aunque con titularidad desde 2017, donde ha impartido sobre todo crítica al capitalismo, sociología jurídica, la tradición marxista, teoría sociológica y seminario de investigación.

En coautoría tiene dos libros: Violencia e inseguridad: Percepción y riesgo de la sociedad mexicana y Léxico de los grupos de poder. Además de que ha desarrollado un proyecto con recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, de 2017 a 2018, sobre “Riesgos de seguridad nacional, retos y oportunidades”.

Sin embargo apenas hace siete meses fue designado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como titular del organismo público descentralizado Talleres Gráficos de México, dedicado a la impresión de materiales (desde boletas electorales hasta documentos oficiales).

Cuando fue entrevistado en la Cámara de Diputados, Chávez aludió a la impresión de boletas que se realizó en ese organismo (aunque no le tocaron las de elección federal o judicial) como su experiencia electoral.

Aseguró que en la UNAM fue responsable de aplicar el primer monitoreo de medios ordenado por el INE tras la reforma electoral de 2008.

En el proceso de selección realizado en la Cámara de Diputados, obtuvo 99 de 100 puntos posibles en el examen de conocimientos aplicado por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) y argumentó que siendo niño siempre le gustó obtener calificaciones máximas.

En la entrevista ante el CTE, Chávez afirmó: “estoy convencido de que el Consejo General del INE es un espacio de política electoral y allí necesitamos más demócratas y menos burócratas. Hay un espacio de deliberación política, de política electoral, de política en el sentido más genuino del término”.

Entre las preguntas que le hicieron se le cuestionó sobre cómo combatiría el financiamiento ilícito en las campañas electorales, qué hacer con el gasto del INE, medidas para mantener la autonomía y las funciones y su postura sobre regular el uso de redes sociales en materia electoral.

En la pregunta sobre fiscalización y combate al financiamiento ilícito, planteó la necesidad de regular el uso y pago de pautas de propaganda enredes sociales en temporada electoral y centró su exposición en recortar gastos en el INE y combatir la corrupción.

“Yo sostendría que hay que enriquecer la democracia, no hay que enriquecer a la burocracia ni a ni a las ni los consejeros”, apuntó.

En la entrevista dijo que debe reducirse el uso de efectivo en las campañas electorales, aunque desde la reforma electoral de 2014 que ordenó la fiscalización en línea, todas las transacciones deben ser electrónicas, y sólo una mínima parte es en efectivo.

Quién es Blanca Yassahara Cruz, nueva consejera del INE

Blanca Yassahara Cruz obtuvo un puntaje de 78 y era hasta ahora presidenta del Instituto Estatal Electoral de Puebla, lugar que ocupó desde 2022 designada por el INE; es licenciada en Derecho con una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

De las tres personas electas como nuevas consejeras es la que más experiencia tiene en materia electoral, pues fue integrante del Servicio Profesional Electoral, ya que fue Vocal de Organización Electoral en la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE durante once años.

Sin embargo ha enfrentado acusaciones de la oposición, especialmente de Acción Nacional, presuntamente por operar, junto con otros consejeros, a favor de Morena.

En 2024, el diputado Mario Riestra, entonces candidato a la alcaldía de Puebla, denunció a Cruz y a consejeros del Instituto local y de Consejos Municipales, por no trasparentar información de los resultados de elecciones municipales, lo que habría beneficiado a Morena.

La queja por presuntamente ”mantener ocultos” los resultados casilla por casilla de 216 municipios fue llevada al INE donde se abrió un proceso de remoción de consejeros, pero éste no prosperó.

Recientemente además los consejeros de Puebla y la misma ahora exconsejera local fueron señalados por no poner orden en la promoción anticipada de personas que buscan ser candidatos en 2027.

Cruz Garcia explicó que existen limitantes en la legislación electoral, pues la promoción anticipada de funcionarios y políticos se limita a los tiempos electorales y no antes ni después del proceso electoral.

Se dijo en condiciones de recibir las quejas y denuncias de quienes se sientan perjudicados por la promoción anticipada de morenistas, ya desplegados en la entidad.

La ahora consejera del INE fue cuestionada en el CTE sobre cómo garantizar la paridad de género y planteó que los lineamientos del Instituto deben enfocarse a “evitar la simulación y el fraude a la ley que puede existir en materia de paridad”.

“El INE, aunque es un órgano técnico, no está separado de la vida política, porque es el árbitro en la contienda electoral. Es quien está a través de sus decisiones regulando la contienda las reglas del juego y esto esta naturaleza de ser el árbitro consecuentemente le da un tamiz también político. Así es que para mí no son situaciones separadas”, dijo.

Trayectoria de Frida Gómez Puga

La consejera Frida Gómez Puga obtuvo puntaje de 73 y fue en 2015 consejera del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas, seleccionada por el INE; es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo Léon.

Aunque su carrera profesional inició en el Supremo Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León como secretaria de acuerdos y luego en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el INE la designó consejera sin experiencia electoral tras valorar su formación académica y capacidades personales.

Después de la consejería local fue subsecretaria del Tribunal Electoral del estado y secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral; luego fue jefa de apoyo técnico del Congreso del estado, donde también fungió como titular del área de asistencia jurídica y apoyo técnico a la Secretaría General.

Su última posición era la de ser titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Electoral del estado, donde apenas fue electa a fines de noviembre de 2025.

Hace menos de cinco meses rindió protesta por al menos siete años como titular del OIC, donde se comprometió a combatir la corrupción y eficientar procesos; ahora es consejera del INE.

El CTE le preguntó sobre la primera acción que tendría como consejera del INE y declaró que sería “fortalecer el tema de fiscalización, sobre todo en el tema de la comunicación digital en las redes sociales. Sé que está regulado hoy en día, pero creo que ahora con los temas innovadores como inteligencia artificial, creo que hay un campo importante para para poder regularse”.