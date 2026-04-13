UGRCH pide respeto y exige esclarecer homicidio de ganadero

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes, pidió respeto y un alto a las especulaciones en torno al homicidio del ganadero Gerardo López Palacios, ocurrido la semana pasada en la ciudad de Chihuahua, razón por la cual el 3er Encuentro Ganadero, que se realizaría el 16 y 17 de abril, queda pospuesto.



Bustillos reiteró que será la autoridad competente quien esclarezca el crimen, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo una investigación puntual y transparente.

Asimismo, destacó que López Palacios fue un hombre dedicado a su trabajo, esposo, padre de dos hijos y un excelente ganadero, considerado una pieza clave dentro de la Unión.