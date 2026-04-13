Dialoga diputada Joss Vega con estudiantes universitarios sobre quehacer legislativo

Una treitena de estudiantes de la carrera de Derecho Constitucional de la Universidad Vizcaya de las Américas presenciaron la charla impartida por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, con la que pudieron conocer más a detalle todo lo relacionado con el quehacer legislativo.

Vega Vargas explicó las facultades y responsabilidades que se tiene en el Poder Legislativo, como la creación y reforma de leyes para lograr una mejor sociedad. Asimismo, subrayó la importancia de que las y los diputados estén presentes en territorio con la gente a fin de gestionar lo necesario para contar con un mejor entorno.

“Soy de oportunidades en general, si se te abre una puerta hay que entrar. La oportunidad que sea la voy a tomar porque eso tenemos que hacer todos en cualquier decisión de nuestra vida. Tengo una oportunidad, la tomo, entro y a lo mejor no sé todo, pero aprendo. Muchas veces nos frenamos pensando ‘híjole, ¿sí seré capaz o no seré capaz de hacer esto?’, claro que soy capaz, pero tienes que tomar esa oportunidad y tienes que ir por el todo”, compartió la legisladora.

De esa forma, alentó a las y los estudiantes a seguir esforzándose y trabajar constantemente por cada uno de sus sueños aprovechando las puertas que se les abran en la vida, así como de ayudar a las demás personas desde el lugar en el que se encuentren.