Alza en peaje se justificaría su tuvieramos mejores carreteras: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Treviño Portilla, señaló que el incremento en las casetas de peaje representa un impacto económico para los usuarios, aunque consideró que podría justificarse si se garantiza el adecuado mantenimiento de las carreteras.

“Como empresarios, nunca nos gusta que suban los impuestos, cuotas o cualquier tipo de cobro, por lo que no lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, entendemos que se ha argumentado que este aumento responde a la necesidad de mejorar la infraestructura carretera”, expresó.

En ese sentido, Treviño Portilla destacó que es preferible pagar una tarifa más alta si esto se traduce en mejores condiciones viales. “Es mejor pagar 150 pesos por una carretera en óptimas condiciones, que 90 pesos por una vía llena de baches”, puntualizó.

Finalmente, afirmó que, si el incremento garantiza carreteras de primer nivel, el sector empresarial podría respaldarlo. “Si con esto vamos a tener vialidades de calidad, entonces lo veríamos de manera positiva”, concluyó.

Estos serán los costos:

Sueco-Villa Ahumada: 225 pesos

* Chihuahua – Sacramento: 88 pesos

* Delicias – Saucillo: 85 pesos

* Conchos – Camargo: 85 pesos

* Camargo – Jiménez: 1I5 pesos

* Ojo Laguna – Flores Magon: 119 pesos

* Santa Isabel – Cuauhtémoc: 138 pesos

* limenez – Savalza: 88 pesos

* Flores Magón – Galeana: 144 pesos

* Samalayuca – San Jerónimo: 87 pesos

* Chihuahua – Ojinaga: 144 pesos.