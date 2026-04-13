Detienen a siete personas por ingerir alcohol en vía pública en el centro de Cuauhtémoc

Siete personas —seis hombres y una mujer— fueron detenidas la tarde de este domingo en calles de la zona centro de Cuauhtémoc, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron a las 17:21 horas en el cruce de las calles 7ª y Reforma, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

En el lugar, los agentes detectaron a un grupo de personas que ingerían alcohol y presentaban signos evidentes de ebriedad, por lo que, tras informarles el motivo de la intervención, procedieron a su detención a las 17:24 horas, previa lectura de sus derechos.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Detenciones Municipal, donde quedaron a disposición del juez cívico en turno a las 18:00 horas.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de los operativos preventivos permanentes para mantener el orden y la seguridad en la ciudad, destacando que retirar de la vía pública a personas en estado de ebriedad ayuda a reducir riesgos como riñas, accidentes y situaciones de violencia.

Finalmente, se reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar los espacios públicos y evitar el consumo de alcohol en la vía pública, ya que constituye una falta administrativa conforme a la normativa vigente.