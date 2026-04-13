Aparatosa volcadura en Ortiz Mena deja a un hombre lesionado

Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar del accidente para realizar el peritaje correspondiente, coordinar el flujo vehicular y deslindar responsabilidades. Asimismo, abanderaron la zona para prevenir otros percances debido a la magnitud del choque.

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad resultó con una herida sangrante en la cabeza tras verse involucrado en un aparatoso accidente con volcadura registrado sobre los carriles principales del bulevar Ortiz Mena, a la altura de la calle Pedro de Arizaga.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Seat Cupra intentó incorporarse desde la calle Pedro de Arizaga hacia los carriles centrales del Ortiz Mena, cortando la circulación a un vehículo Volkswagen Jetta GLI que transitaba de sur a norte.

El fuerte impacto provocó que el automóvil Volkswagen fuera proyectado hacia el camellón central, donde chocó contra varios arbustos y terminó en sentido contrario, mientras que la camioneta involucrada presentó daños de consideración.

Paramédicos arribaron al sitio para brindar atención al lesionado, quien presentaba una herida en la cabeza; sin embargo, no se informó si fue necesario su traslado a un hospital.