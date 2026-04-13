Avanzan investigaciones por homicidio de ganadero en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones en torno al homicidio de un ganadero, caso por el cual ya se cuenta con dos personas detenidas y cuyas carpetas de investigación se encuentran en proceso de integración.

El fiscal general, César Jáuregui Moreno, detalló que, aunque los detenidos podrían ser imputados inicialmente por otros delitos con el fin de garantizar su detención conforme a derecho, las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas que permitan fincar responsabilidades directas por la muerte del productor.

Indicó que el objetivo es robustecer las investigaciones para que, una vez judicializado el caso, se cuente con los elementos suficientes que acrediten la probable participación de los implicados en el homicidio.

La Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, conforme avancen las diligencias ministeriales.