Maru Campos destaca cifras históricas en favor de las mujeres en Chihuahua durante Mesa de Seguridad

La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde destacó el seguimiento a las estrategias implementadas en conjunto para disminuir los delitos por razón de género.

Durante la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, afirmó que gracias al trabajo de organismos como el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), se han registrado cifras históricas en cuanto a detenciones y disminución de ilícitos como el feminicidio y la violencia familiar, respecto a años anteriores.

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) ha permitido acompañar y dignificar a mujeres en diferentes situaciones de violencia.

“Vamos muy bien en cifras de detenciones en delitos contra la mujer, específicamente de feminicidios y abusos sexuales. Son números históricos que reflejan avances en favor de las mujeres”, expresó Maru Campos.

Junto con autoridades de los tres niveles de Gobierno, la titular del Ejecutivo se comprometió a continuar con el fortalecimiento de las dependencias que garantizan la reconstrucción del tejido social.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en lo que va del año se ha registrado una disminución del 17.8 por ciento de feminicidios en el país, en comparación con 2025.

En la reunión estuvieron presentes la directora del ICHMujeres, Raquel Bravo Osuna; de la FEM, Wendy Chávez Villanueva, así como la titular de la Ceave, Norma Ledezma Ortega.

También el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; César Jáuregui, fiscal general del Estado; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública; el general Edilberto Jasso, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar; el coordinador territorial de la Guardia Nacional en la Región Noroeste, Julio César Moreno y el general de Brigada de Estado Mayor, David Antonio López, comandante de la 42/a Zona Militar.

Además, Mayra Chávez, delegada para Programas del Bienestar en Chihuahua; Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Victorino Porcayo, en representación de la Fiscalía General de la República.