Está muy cerrada la contienda por la candidatura del PAN en Chihuahua

La carrera interna del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la alcaldía de Chihuahua en 2027 se perfila cada vez más competida, de acuerdo con una reciente encuesta difundida por la empresa Statistical Research Corporation (SRC), la cual muestra una contienda cerrada entre varios aspirantes.

El sondeo revela que César Jáuregui encabeza las preferencias con un 23.9%, seguido muy de cerca por Santiago de la Peña, quien registra un 21.4%. En tercer lugar aparece Manque Granados con 18.9%, manteniéndose también dentro de un margen competitivo.

Más atrás, aunque aún dentro de la disputa, se ubican Rafael Loera con 12.4% y Alfredo Chávez con 6.5%.

El estudio también señala que un 7.0% de los encuestados optó por “otro” perfil, mientras que un 9.9% manifestó no saber aún por quién votaría, lo que deja abierta la posibilidad de cambios en la tendencia conforme avance el proceso político.

Los resultados reflejan un escenario altamente competitivo dentro del PAN, donde ninguno de los aspirantes logra despegar de manera contundente, anticipando una definición interna reñida rumbo a la elección municipal de 2027 en Chihuahua.