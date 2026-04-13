SICT apoyará a víctimas de Magnicharters

fuente: excelsior

La aerolínea Magnicharters suspendió de manera repentina sus operaciones durante dos semanas, lo que dejó a cientos de pasajeros varados en distintos destinos turísticos del país. Ante esta situación, el Gobierno federal activó un plan emergente para reubicar a los viajeros en vuelos de otras compañías.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó que trabaja en conjunto con aerolíneas y grupos aeroportuarios para atender a los pasajeros afectados.

Como parte de este plan, los viajeros con vuelos cancelados de Magnicharters pueden acudir a mostradores de aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, donde serán reubicados según disponibilidad.

El apoyo se concentra principalmente en aeropuertos con alta demanda turística como Cancún, Mérida y Huatulco, donde se registró el mayor número de afectaciones.

¿Por qué Magnicharters canceló sus vuelos?

La empresa Magnicharters anunció la suspensión total de sus operaciones por un periodo de aproximadamente dos semanas, argumentando “problemas logísticos” sin detallar el origen específico de la situación.

El anuncio tomó por sorpresa a los pasajeros, ya que muchos ya contaban con paquetes vacacionales contratados y vuelos confirmados.

Además, reportes señalan que la aerolínea enfrenta una crisis operativa, relacionada con adeudos, falta de personal y problemas internos que habrían derivado en la cancelación abrupta del servicio.

Derechos de los pasajeros ante cancelaciones

De acuerdo con la normativa aérea en México, los pasajeros afectados por cancelaciones tienen derecho a recibir alternativas como reprogramación de vuelo, reembolso o compensaciones económicas.

En este caso, las autoridades federales han intervenido para garantizar que los viajeros puedan regresar a sus destinos mediante acuerdos con otras aerolíneas, mientras se revisa la situación de la empresa.

Incertidumbre entre viajeros

La suspensión de vuelos de Magnicharters ha generado incertidumbre entre turistas nacionales e internacionales, especialmente aquellos que adquirieron paquetes completos de viaje.

Aunque el plan emergente busca mitigar el impacto inmediato, la reanudación de operaciones de la aerolínea sigue sin fecha clara.