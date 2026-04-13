Amenazas no me detendrán de denunciar corrupción y represión de Cruz: Daniela Álvarez

Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, responsabilizó directamente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por cualquier daño que pudiera sufrir ella, su familia o su patrimonio, luego de las amenazas que ha recibido a través de redes sociales tras denunciar un adeudo millonario al SAT y actos de represión por parte de la Policía Municipal.

“Hago responsable al alcalde Cruz Pérez Cuellar si algo me llegara a suceder, porque estoy recibiendo amenazas, porque no me voy a callar y no tenemos miedo y Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua lo vale todo”, expresó.

En conferencia de prensa, la dirigente estatal explicó que en los últimos días ha sido objeto de amenazas derivadas de sus señalamientos sobre más de 118 millones de pesos retenidos a trabajadores del Gobierno Municipal por concepto de ISR, recursos que no habrían sido entregados al SAT.“

Necesitamos un documento que lo acredite, más allá de sus propios dichos porque Ciudad Juárez es quien padece estas malas decisiones”, subrayó, al señalar que ni el exalcalde Armando Cabada ni el actual presidente municipal han presentado evidencia que aclare el caso.Sobre la detención de artistas urbanos por parte de la Policía Municipal, Daniela Álvarez acusó que se trató de un acto de represión y una muestra más de abuso de poder.

Explicó que los jóvenes participaban en un concurso artístico, contaban con autorización de los propietarios de las bardas y en ningún momento incurrieron en conductas ilegales, contrario a lo señalado en el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“No fue decisión del alcalde que estos jóvenes salieran en libertad, fue la presión social y como se volcaron las redes sociales ante semejante agravio. Y además, borraron la pinta minutos después. Si eso no es represión, que nos digan qué es”, sostuvo la Presidenta Estatal del PAN.

Añadió que familiares de los artistas le informaron que sus vehículos permanecen en el corralón municipal y existe preocupación por el equipo de trabajo que quedó en su interior, como computadoras y cámaras

.“Sigue cometiendo errores, sigue cometiendo abusos, sigue mintiéndole a la sociedad y si mi voz sirve para defender a la comunidad juarense y a todas las comunidades chihuahuenses pues con mucho gusto voy a seguir alzando la voz y voy a seguir haciendo estas denuncias”, enfatizó Daniela Álvarez.

Finalmente, informó que en los próximos días presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado por las amenazas recibidas, así como ante las autoridades correspondientes por las irregularidades en la detención de los jóvenes.