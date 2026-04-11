Localizan a hombre sin vida en cancha de Cerro Grande

La muerte volvió a hacerse presente en el sur de la ciudad, luego de que un hombre fuera localizado sin vida en una cancha de fútbol ubicada sobre la calle Hacienda del Sauz, en la colonia Cerro Grande.

El hallazgo generó movilización de corporaciones de seguridad, luego de que vecinos reportaran la presencia del masculino tendido e inconsciente en el terreno.

Al arribar, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, trascendió que el hombre, de aproximadamente 30 años de edad, habría fallecido a consecuencia de una presunta sobredosis, aunque serán las autoridades quienes determinen con exactitud las causas del deceso.

La zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y procedió con el levantamiento del cuerpo.



Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.