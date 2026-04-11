Ofrece Municipio servicios que apoyan a personas que padecen parkinson

En el marco del Día Internacional del Parkinson, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía la importancia de atender esta enfermedad que, con el tratamiento adecuado, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

El Parkinson es una enfermedad que afecta el movimiento y el control motor, por lo que la atención oportuna y el acompañamiento profesional son fundamentales para favorecer la funcionalidad e independencia de los pacientes.

Como parte de los servicios que ofrece el IMPAS, en el Gimnasio Adaptado se brinda atención a personas con esta condición mediante la implementación de ejercicios supervisados y adaptados a las necesidades de cada paciente, enfocados en el equilibrio, la marcha, la coordinación y el control motor.

Las personas interesadas en recibir atención pueden acudir en un horario de lunes a jueves de 8:00 a 15:00 horas y los viernes de 8:00 a 14:00 horas, o bien agendar su cita comunicándose al 072, extensión 2251, donde se les brindará información sobre el servicio.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de acercar servicios de salud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.