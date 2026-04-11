Atletas de Meta Olímpica CUU, listos en Brasilia para competencia mundial

Los atletas Andrés Olivas, Ximena Serrano, Julio César Salazar y Carlos Mercenario se declaran listos para entrar en acción en la competencia mundial de marcha programada para este domingo 12 de abril, tras completar su proceso de preparación en Brasilia.

El equipo ha trabajado en la adaptación al clima, la altura y el entorno competitivo, afinando detalles físicos y mentales, con sesiones para soltar carga del viaje y llegar en condiciones óptimas a la prueba del maratón.

El ambiente entre delegaciones refleja compañerismo y respeto, sin embargo, la exigencia propia de una competencia internacional de este nivel mantiene presente la intensidad competitiva entre los participantes.

En esta edición, la competencia presenta una característica particular: se disputa por equipos, donde cada país participa con sus mejores representantes por categoría y se premia a las tres mejores selecciones en conjunto. De manera paralela, también se otorgan medallas individuales a los atletas que registren los mejores tiempos, lo que eleva el nivel de exigencia en cada prueba.

Desde Chihuahua Capital, el programa Meta Olímpica CUU y el Gobierno Municipal de Chihuahua acompaña a sus atletas con respaldo y confianza, enviando su apoyo rumbo a la jornada de competencia de este domingo.

Horarios de competencia (tiempo de México) domingo 12 de abril 2026

04:45 a.m. – Maratón de Marcha por Relevos Mixtos (Final).

05:15 a.m. – 10 km Marcha Masculina Sub-20.

06:15 a.m. – 10 km Marcha Femenina Sub-20.

09:05 a.m. – 20 km Marcha Masculina (Élite).

10:50 a.m. – 20 km Marcha Femenina.