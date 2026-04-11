Encabeza Olivia Franco revisión de servicios Públicos en la colonia CTM

La Síndica municipal, Olivia Franco, encabezó el recorrido del Programa Sindicatura en tu Colonia en la colonia CTM, al norte de la ciudad, donde se supervisó la calidad de los servicios públicos y se atendieron de manera directa las inquietudes de las y los vecinos.

Durante Sindicatura en tu Colonia, el equipo de trabajo verificó la calidad de los principales servicios municipales. Resultado de esto se detalló lo siguiente:

Recolección de basura: El servicio opera los días martes, jueves y sábados, sin presentar reportes de fallas.

Alumbrado público: No se registraron anomalías; las luminarias funcionan correctamente y cuentan con tecnología LED.

Seguridad pública: Habitantes de la zona señalaron que la presencia de unidades policiales es frecuente.

Asimismo, se identificó un domicilio con varios perros que presentan visibles y diferentes lesiones. La Sindicatura informó que se realizará el reporte correspondiente a la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAPA) para el análisis del caso.

La Síndica Olivia Franco subrayó que estas inspecciones permiten generar diagnósticos precisos y verificables sobre la calidad de los servicios públicos en la capital del estado.

“Parte de nuestro trabajo consiste en aplicar metodologías de supervisión que nos permitan identificar áreas de oportunidad. El levantamiento de evidencia en campo y la evaluación técnica de cada servicio nos ayudan a emitir observaciones que fortalecen la eficiencia municipal”, afirmó.

“Cuando visitamos directamente las colonias, obtenemos información real y actualizada. Esto nos permite canalizar reportes de manera inmediata y dar seguimiento puntual para que la ciudadanía reciba servicios públicos de calidad”, señaló.

La Síndica adelantó que continuará con estas supervisiones en distintos sectores de la ciudad como parte de su labor permanente de vigilancia del desempeño municipal.