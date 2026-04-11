Implementa Municipio operativo integral de limpieza en arroyos de la zona oriente

Con el objetivo de mejorar el entorno urbano y reforzar las acciones preventivas en beneficio de las familias chihuahuenses, el Gobierno Municipal llevó a cabo un operativo de limpieza en diversos arroyos de la zona Oriente de Chihuahua Capital.

Estas acciones fueron coordinadas por la Dirección de Obras Públicas, a través de su Departamento de Maquinaria Pesada, contando con el apoyo de 120 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), así como personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal.

Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza en los arroyos de Punta La Viña, Paseos del Sol y Punta La Angostura, donde se retiraron más de 200 toneladas de residuos, basura y material acumulado, contribuyendo a mejorar las condiciones de estos espacios y a prevenir riesgos ante la próxima temporada de lluvias.

Cabe destacar la coordinación interinstitucional que permitió el desarrollo de este operativo, sumando capacidades y esfuerzos para brindar resultados en beneficio directo de la ciudadanía, además de fortalecer el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las familias que habitan en esta zona.

El Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de las y los chihuahuenses, e invita a la población a colaborar evitando tirar basura en arroyos y espacios públicos, promoviendo así una ciudad más limpia y ordenada.