Choque múltiple en la carretera a Aldama deja un lesionado y caos vial

Un accidente vehicular registrado la mañana de este sábado sobre la carretera a Aldama, en el tramo que conecta de Chihuahua hacia ese municipio, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó debido al pavimento mojado por las lluvias, lo que provocó que un camión tipo grúa perdiera el control, derrapara y terminara impactándose contra la estructura de contención.

Tras este primer impacto, se desencadenó un choque en cadena en el que se vieron involucradas dos camionetas pickup, una de color gris y otra blanca, ambas con daños considerables en la parte frontal y trasera.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a una persona lesionada; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital.

El incidente generó tráfico lento en la zona, particularmente en las inmediaciones del bulevar Teófilo Borunda, mientras autoridades realizaban las labores correspondientes para retirar los vehículos y restablecer la circulación.