Más espacio para convivir y crecer: Municipio amplía el Centro Comunitario Vida Digna

Gracias a la unión de vecinas y vecinos dentro del Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, familias cuentan con un espacio más amplio en el Centro Comunitario Vida Digna, para reunirse, participar y disfrutar de más actividades.

María Victoria Martínez, promovente del proyecto, explicó que el crecimiento de la colonia hizo necesario contar con un lugar más grande, ya que el centro comunitario anterior resultaba insuficiente.

Hoy, con el respaldo del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, el centro comunitario cuenta con dos niveles, donde se han habilitado áreas para ejercicio, talleres de manualidades y otros usos que fortalecen la convivencia.

Este cambio ha beneficiado a más de 500 personas, quienes ahora cuentan con un espacio más funcional.María Victoria destacó que este tipo de proyectos no solo mejoran los espacios, también impulsan la participación vecinal y generan beneficios que alcanzan a más familias dentro y fuera de la colonia.

Hoy, el Centro Comunitario Vida Digna se vive distinto: es un espacio más activo, más utilizado y pensado para que la comunidad siga creciendo unida.