Mantiene Municipio avance en paso superior de Los Nogales e Industrias

Con la ruta trazada por el alcalde Marco Bonilla de mejorar la movilidad en Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene avances en la construcción del paso superior en la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias.

Esta obra, que beneficiará a más de 350 mil ciudadanos, cuenta ya con la instalación de 48 trabes de concreto reforzado, lo que representa un avance significativo en la conformación de la estructura principal.

Además, se encuentran concluidas las columnas y cabezales que sostendrán el puente, y continúan los trabajos de detalle en rampas, así como la construcción de retornos y la ampliación de carriles en la avenida De las Industrias, lo que representa más del 50 por ciento del desarrollo de la obra.

Con la ejecución de este proyecto, la actual administración cumple con el compromiso de brindar vialidades que permitan a las y los chihuahuenses pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las zonas de trabajo, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.