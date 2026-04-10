Avanza Municipio en la protección animal con jornadas de vacunación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de abril de 2026.- El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, acerca servicios de vacunación gratuita a familias en diversas colonias de la ciudad mediante el programa “El Patio de Mi Casa”, para prevenir enfermedades y proteger a los animales de compañía.

Con presencia en colonias como Villa Juárez, Vistas Cerro Grande, Granjas Cerro Grande, Praderas del Sur, División del Norte, Valle de la Madrid, Los Pinos, Margarita Maza de Juárez y Alfredo Chávez, el Municipio fortalece la atención cercana y brinda respuesta a vecinos que buscan cuidar a sus mascotas sin trasladarse largas distancias. Así se cumple el compromiso de llevar servicios esenciales a las colonias, impulsando entornos más seguros tanto para los animales como para las familias.

El programa “El Patio de Mi Casa”, impulsado por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), forma parte de una estrategia integral que refuerza la salud pública y promueve la tenencia responsable. A través de estas acciones, se consolida la prevención como una herramienta clave y se impulsa una cultura de cuidado que beneficia a toda la comunidad.

Estas jornadas permitirán ampliar la cobertura de vacunación en la ciudad y mejorar las condiciones de vida de miles de mascotas, al tiempo que consolidan una respuesta directa a las necesidades de la ciudadanía. El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar acercando servicios a cada colonia, fortaleciendo la protección animal y la salud en Chihuahua Capital.