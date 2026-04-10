Grupo Modelo regalará 500 boletos para el Mundial
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fuente: excelsior
Grupo Modelo anunció que regalará 500 boletos para que mexicanos puedan asistir a los partidos del Mundial 2026 que se llevarán a cabo en el país.
El gobierno federal será el responsable de asignar los boletos a los ganadores, por ello se contempla que los participantes sean, mayores de edad y hayan competido en el torneo de Mundial Social.
Esto se suma a los 25 boletos que Coca-Cola se comprometió a entregar a los ganadores del mismo torneo, iniciativa del gobierno federal.