Bajo una plancha de cemento localizaron restos de Zayra Ivette Ordóñez en la Dale

Lo que durante casi tres años fue incertidumbre y dolor, hoy se convierte en un hallazgo que sacude nuevamente a la ciudad.

Autoridades localizaron restos humanos enterrados en el patio de un domicilio ubicado en la calle Privada de Ochoa y 38, en la colonia Dale, durante un cateo encabezado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).

De acuerdo con los primeros informes, los restos se encontraban ocultos debajo de un piso de cemento, donde presuntamente permanecieron sepultados durante casi tres años, periodo que coincide con la fecha en que la joven fue reportada como desaparecida.

El operativo fue resultado de labores de inteligencia por parte de la FEM, con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes aseguraron la zona mientras se realizaban las excavaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de muerte, debido al estado en que fueron encontrados los restos óseos.

Sin embargo, serán los estudios forenses los que permitan establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Este hallazgo abre una nueva línea en la investigación y podría representar un avance clave en un caso que permanecía sin resolver, devolviendo una parte de la verdad a una historia marcada por la ausencia.