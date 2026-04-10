Probabilidad de lluvias ligeras del 10 al 12 de abril: Protección Civil Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa el pronóstico del clima para este fin de semana, donde se prevén condiciones variables, con probabilidad de lluvia ligeras.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 10 de abril, se espera un ambiente mayormente nublado, con una temperatura máxima de 30°C y mínima de 16°C, y una probabilidad de lluvia del 22 por ciento.

El sábado 11, se prevé un día parcialmente nublado, con temperaturas de 23°C máxima y 13°C mínima, con una probabilidad de lluvia del 35 por ciento, siendo el día con mayor posibilidad de precipitaciones.

Finalmente, para el domingo 12, se pronostica una mejora en las condiciones del clima, con ambiente mayormente soleado, una temperatura máxima de 29°C y mínima de 14°C y probabilidad de lluvia mínima.

La Coordinación Municipal de Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones ante la posible presencia de lluvias, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas, especialmente al realizar actividades al aire libre.