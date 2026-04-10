Diputada Xóchitl Contreras destaca obra del Colector Viñedos

Ciudad Juárez, Chih.- Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias juarenses, la diputada Xóchitl Contreras acompañó a la Gobernadora Maru Campos, al Director Ejecutivo de la JMAS Lic. Marco Licon y al Director Ejecutivo de la JCAS, Ing. Mario Mata, en la inauguración del Colector Viñedos, una obra de gran impacto que fortalece la infraestructura sanitaria de la ciudad y beneficiará a más de 441 mil habitantes.

Este proyecto, impulsado a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), contempla la reposición de 2,390 metros de colector sanitario, con una inversión cercana a los 188 millones de pesos, así como la instalación de 600 metros de línea morada, que permitirá el riego de parques y áreas verdes en la zona.

La obra responde a una necesidad urgente de los juarenses, al prevenir problemas como fugas, hundimientos, colapsos en vialidades y focos de infección, garantizando un mejor funcionamiento del sistema de drenaje en sectores clave de la ciudad.

Durante el evento, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, destacó que esta obra refleja un gobierno cercano a la gente y enfocado en atender las necesidades reales de la ciudadanía.

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras agradeció a la gobernadora por escuchar a los vecinos y atender una problemática que impacta directamente en la vida diaria de las familias.

“Quiero agradecer a nuestra gobernadora por atender este llamado. Esta es una inversión cercana a los 200 millones de pesos que beneficiará a miles de ciudadanos del Distrito 5, donde soy diputada. Aquí hay escuelas, comercios y familias que verán una mejora real en su entorno”, expresó.

La gobernadora Maru Campos subrayó que este tipo de obras no solo responden a necesidades básicas, sino que protegen el patrimonio y la calidad de vida de las familias juarenses.

“Este gobierno está aquí para hacer lo que antes no se hizo, para garantizar lo que sostiene la vida diaria: el agua, el transporte, las calles, la salud. Estamos a la altura de la gente de Juárez y vamos a seguir construyendo la ciudad que se merece”, afirmó.

En el evento también estuvieron presentes el director ejecutivo de la JCAS, el Maestro Mario Mata, así como vecinos beneficiados, quienes reconocieron la importancia de esta obra para su comunidad.

Con acciones como esta, la diputada Xóchitl Contreras reafirma su compromiso de seguir gestionando proyectos que mejoren la infraestructura, la salud y el bienestar de las familias juarenses, trabajando de la mano con el Gobierno del Estado para construir una mejor Ciudad Juárez.