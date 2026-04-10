Difieren nuevamente audiencia del caso Mápula por fallas en notificaciones

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que la audiencia constitucional del caso Mápula fue diferida nuevamente, en esta ocasión debido a problemas en la notificación a las partes involucradas.

Detalló que la diligencia estaba programada para el jueves 9 de abril en el Primer Juzgado de Distrito, a donde incluso acudió el equipo jurídico del Municipio para el desahogo de las pruebas correspondientes.

El funcionario explicó que, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta ocasión no existieron omisiones en el expediente ni en el caudal probatorio, como la falta de firmas de peritos o ratificaciones pendientes, ya que toda la información requerida se encuentra completa y lista para su análisis.

Precisó que el diferimiento obedeció a que el personal del juzgado no logró notificar a la totalidad de las partes quejosas, lo que impidió llevar a cabo la audiencia conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, señaló que el siguiente paso será garantizar la notificación oportuna a todos los involucrados, a fin de que puedan comparecer y se realice la audiencia constitucional sin nuevos contratiempos.