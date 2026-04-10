Anuncian cierre vial por construcción de gaza en el Periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó sobre un cierre temporal a la circulación vehicular debido a trabajos de infraestructura en una de las principales vialidades de la ciudad, informó Carlos Rivas, director de Obras Públicas.

De acuerdo con la autoridad, del 15 al 22 de abril se llevará a cabo el cierre en la lateral del Periférico de la Juventud, a la altura de la Dirección de Vialidad y Tránsito, como parte de la construcción de la gaza que conectará con el boulevard Teófilo Borunda.}



Las obras contemplan la incorporación hacia el boulevard Ortiz Mena, por lo que se verá afectado el flujo vehicular en este punto estratégico de la ciudad.



Ante esta situación, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para los automovilistas, entre ellas respetar el señalamiento preventivo, anticipar sus traslados con al menos 20 minutos de tiempo adicional y utilizar vías alternas.



Entre las rutas sugeridas se encuentra la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al Periférico de la Juventud, o bien continuar por la lateral y dirigirse hacia el boulevard Ortiz Mena.