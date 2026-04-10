Refuerza DSPM acciones contra pintas y grafiti para recuperar espacios públicos

Como parte de las acciones de la Unidad de Atención a Pandillas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizan intervenciones en distintos puntos de la ciudad donde se han detectado pintas o grafiti, con el objetivo de recuperar espacios afectados.

Estas acciones contemplan no solo la limpieza de las áreas afectadas, sino también la identificación de las y los responsables, a fin de que lleven a cabo la reparación del daño, promoviendo la responsabilidad social y la conciencia sobre el impacto negativo de estas conductas.

Tal es el caso de la atención en el parque conocido como “La Burrita”, ubicado en el Barrio de Londres, en donde se detectó a jóvenes que realizaron pintas y con autorización de sus padres, realizaron la reparación de los daños en el mismo lugar, contribuyendo así a la recuperación del espacio en compañía de los agentes municipales.

La DSPM reitera su compromiso de continuar con estas acciones para garantizar entornos más seguros, ordenados y saludables, al tiempo que exhorta a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas, ya que pueden ser objeto de sanciones administrativas o legales y a colaborar en el cuidado de los espacios que son de todas y todos.