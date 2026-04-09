Marco Bonilla y Patricio Martínez trabajarán en cumplir con la infraestructura del Centro

Se llevó a cabo la vigésima quinta sesión ordinaria del Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico de la Ciudad de Chihuahua (CUHCUU), donde el alcalde Marco Bonilla junto integrantes del comité técnico abordaron las principales problemáticas del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua.

Estas acciones van encaminadas a que el centro de la ciudad esté en las mejores condiciones, puesto que revisaron temas de infraestructura, así la confirmación de rutas que harán que esta zona de la ciudad avance e impulse el turismo y entretenimiento.

En su mensaje, el Alcalde, reconoció a cada uno de los miembros de este Fideicomiso y destacó la importancia de realizar labor por esta zona de la ciudad, la cual es el corazón de la capital y que alberga a miles de visitantes de disfrutan de sus calles, espacios, historia y turismo.

Durante esta sesión, el presidente de CUHCUU, Patricio Martínez, leyó el acta, abordó la situación financiera del Fideicomiso y presentó los proyectos que se tienen en puerta para este año mejorar la infraestructura del Centro.

Entre algunas de las acciones destacables, van encaminadas a la protección de los espacios y prevención de riesgos, además, gracias a las buena gestión y administración que se ha tenido, se han tenido ahorros considerables lo que permitirá hacer más con menos, sin descuidar la calidad de los trabajos.

Además, se agradeció al alcalde Marco Bonilla y al equipo del Gobierno Municipal, por esta colaboración estrecha y permanente que ha consolidado muchos resultados para el primer cuadro de la ciudad.