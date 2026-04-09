Reporta Fiscalía dos detenidos por homicidio de integrante de la UGRCh

El fiscal general del Estado, César Jáuregui, informó que hay dos personas detenidas por su presunta participación en el homicidio de Gerardo L. P., integrante de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se ha establecido con precisión el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan en curso para esclarecer los hechos.

La víctima fue atacada cuando llegaba al fraccionamiento donde residía, a bordo de una pick up Chevrolet Silverado color gris, con placas de circulación DL-2480-A del estado de Chihuahua.

Jáuregui señaló que la Fiscalía avanza en la integración de la carpeta de investigación y en el análisis de los indicios recabados, con el objetivo de determinar las circunstancias del homicidio y deslindar responsabilidades.