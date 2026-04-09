Fortalecen estrategia de prevención y respuesta inmediata ante incendios forestales

La Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) encabezaron la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Desastres Naturales, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta ante incendios forestales.

En la sesión se presentó un diagnóstico actualizado sobre el comportamiento de los siniestros en la entidad, lo que permitió establecer acuerdos para robustecer el equipamiento de las brigadas que operan en las zonas de mayor riesgo.

La suma de esfuerzos entre dependencias estatales busca optimizar la operatividad del Fideicomiso, para asegurar que los recursos técnicos y materiales lleguen de manera oportuna a quienes combaten los incendios en primera línea.

El evento contó con la participación de representantes de las secretarías de Hacienda, Desarrollo Humano y Bien Común, Comunicaciones y Obras Públicas, Fiscalía General del Estado, Junta Central de Agua y Saneamiento, y la Secretaría de la Función Pública.

Con estas sesiones de trabajo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mantener una vigilancia permanente y una capacidad de respuesta sólida ante contingencias naturales.