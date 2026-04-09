Mujer de la tercera edad muere tras volcadura en carretera Juárez–Chihuahua

Una mujer de aproximadamente 76 años de edad perdió la vida la tarde de este jueves, luego de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua, a la altura del kilómetro 36.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba la víctima terminó volcado, lo que le provocó lesiones de gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, procediendo a acordonar la zona con el fin de preservar la escena y permitir el desarrollo de las labores correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Finalmente, peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del C-4 para la práctica de la necropsia de ley.