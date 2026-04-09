Hallan sin vida a hombre de 60 años en vivienda de la colonia Ignacio Allende

Un hombre de 60 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Ignacio Allende, luego de que familiares acudieran a buscarlo al no tener noticias de él durante varios días.

El hallazgo se registró en la sala de la vivienda, donde el cuerpo se encontraba sobre un sillón. En la escena, peritos observaron una lesión visible en la cabeza, además de ubicar un cuchillo y una botella quebrada en las inmediaciones, elementos que ya son analizados como parte de la investigación.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar, procediendo a acordonar el área para preservar posibles evidencias. Posteriormente, personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

Asimismo, efectivos del Ejército Mexicano brindaron apoyo en el resguardo del sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Finalmente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas exactas del fallecimiento mediante la necropsia de ley.