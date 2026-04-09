Buque Cuauhtémoc volverá a prácticas internacionales

A casi un año del accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc de la Secretaría de Marina (Semar) en el Puente de Brooklyn, el emblemático navío mexicano volverá a altamar para participar en misiones de formación internacional, tras recibir autorización del Senado.

Senado autoriza nuevo crucero de instrucción

Por unanimidad, el Senado avaló la salida del Buque Escuela Cuauhtémoc (BE-01) con una tripulación de 332 elementos, quienes participarán en el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.

La travesía se realizará del 15 de julio al 15 de octubre de 2026 y contempla un recorrido por puertos internacionales como Hawái, Alaska, Canadá y diversas ciudades de Estados Unidos, antes de regresar a Acapulco.

Este tipo de viajes forma parte de la formación profesional de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, quienes ponen en práctica conocimientos en navegación, liderazgo y operación marítima en escenarios reales.

El accidente en Nueva York que marcó al Cuauhtémoc

El regreso a actividades internacionales ocurre tras el accidente del 17 de mayo de 2025, cuando el buque impactó contra el Puente de Brooklyn durante maniobras de zarpe en Nueva York.

El choque provocó la muerte de dos cadetes y dejó más de 20 personas lesionadas, además de daños en los mástiles de la embarcación.

De acuerdo con reportes, el buque perdió el control durante la maniobra y retrocedió, lo que ocasionó que sus mástiles impactaran la estructura del puente.

Regreso a la diplomacia naval

La nueva misión del Cuauhtémoc marca su retorno a labores de diplomacia y formación naval internacional, luego de meses de investigaciones y reparaciones tras el incidente.

El buque, considerado un “embajador flotante” de México, ha sido históricamente una plataforma clave para la capacitación de futuros mandos navales y para la proyección internacional del país.

Con este nuevo crucero, la Semar busca retomar las actividades académicas y de representación internacional que caracterizan al navío, consolidando su papel como una “escuela en el mar” para las nuevas generaciones de marinos mexicanos.