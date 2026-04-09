Olson exige a Pérez Cuellar aclarar ISR no entregado en Juárez

El diputado Carlos Olson pidió al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aclarar y regularizar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores municipales que no ha sido entregado a la autoridad.

El legislador advirtió que esta situación no es menor, ya que, al no cumplir con esta obligación, el municipio pierde recursos que podrían destinarse a seguridad, servicios públicos e infraestructura para las familias juarenses.

“Ese dinero hace falta en Juárez y termina afectando directamente a la gente”, señaló.

Olson subrayó que el ISR retenido pertenece a los trabajadores, no al gobierno, y que corresponde a la administración actual corregir esta situación y rendir cuentas.

Por ello, presentó un exhorto para que se informe el monto adeudado, el periodo en que ocurrió y se regularice de inmediato.