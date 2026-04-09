Municipio concientizó con pláticas contra la violencia a más de mil estudiantes en marzo

Con el objetivo de prevenir la violencia y promover relaciones sanas, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), llevó a cabo acciones de sensibilización durante el mes de marzo, impactando a mil 117 personas, de las cuales 754 fueron mujeres y 363 hombres.

Estas actividades se realizaron en 15 instituciones educativas y una dependencia de gobierno, acercando información, herramientas y espacios de reflexión a estudiantes de distintos niveles educativos.

Entre los temas más solicitados destacan Violencia en Relaciones Afectivas, Violencia Digital, Tipos y Modalidades de Violencia, así como el significado y la importancia del Día Internacional de la Mujer, fomentando una cultura de respeto, igualdad y prevención desde edades tempranas.

Las instituciones participantes fueron: Instituto Tecnológico II, Facultad de Enfermería y Nutrición, Facultad de Ingeniería, Facultad de Contaduría, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Economía, Preparatoria Norte, Sistema de Enseñanza Abierta (SEA), CONAFE, Preparatoria Maestros Mexicanos, CECATI 54, CECATI 102, UPNECH, Secundaria Estatal 3049, así como las primarias Fernando Montes de Oca y Melchor Guaspe.

A través de estas acciones, el IMM refrenda su compromiso de seguir llevando información y herramientas a las juventudes, promoviendo entornos seguros y relaciones libres de violencia.

Para más información sobre pláticas y talleres en instituciones educativas, las escuelas interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2604, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.