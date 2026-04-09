Fortalece Municipio acceso a la información con módulo de transparencia

El Gobierno Municipal impulsa el acceso a la información y recuerda que está a disposición de la ciudadanía el Módulo de Transparencia, donde cualquier persona puede presentar solicitudes de información de manera sencilla, recibir orientación especializada y ejercer su derecho a saber.

Este servicio, operado por la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, beneficia directamente a las y los chihuahuenses, ya que permite conocer cómo se toman las decisiones públicas y en qué se utilizan los recursos, consolidando un gobierno abierto y cercano.

Ubicado en la planta baja del Edificio del Real, en calle Victoria número 100, el módulo forma parte de una estrategia integral de atención a la ciudadanía que fortalece la transparencia y el acceso a la información.

El espacio está adaptado para personas con discapacidad y cuenta con personal altamente capacitado que orienta paso a paso sobre cómo realizar una solicitud, a qué autoridad dirigirla y cuáles son las alternativas disponibles para obtener la información.

Como parte de estas acciones, en lo que va del año el Gobierno Municipal ha atendido 204 solicitudes de información, alcanzando un índice de satisfacción ciudadana del 97.54 por ciento, lo que refleja un compromiso cumplido y una clara respuesta a vecinos que buscan información útil y oportuna. Así se cumple con el objetivo de brindar una atención eficiente, cercana y de calidad.

Esta política pública mejora la relación entre gobierno y sociedad, impulsa la participación ciudadana y consolida a Chihuahua Capital como un referente en transparencia a nivel nacional, en congruencia con la visión del alcalde Marco Bonilla de mantener un gobierno que escucha, responde y da resultados.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a acudir al módulo en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas, o bien consultar el portal oficial: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, donde también se puede acceder a información relevante y realizar solicitudes en línea.