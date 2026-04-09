Astronautas de Artemis II narran su viaje a la Luna

fuente: EFE

La tripulación de Artemis II expresó, en su última rueda de prensa desde el espacio, que desean volver a la Tierra para “pasar la batuta” a los astronautas que llegarán a la Luna, además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben “crear juntos” en vez de “destruir”.

“Parte de nuestro ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación”, compartió Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión.

El piloto, Victor Glover, confesó que el momento que más anhela de la misión, con una duración de 10 días, es el regreso a la Tierra el viernes, cuando amerizarán en el Pacífico frente a las costas de California a las 20:07 horas del este de Estados Unidos.

Glover, de la NASA, ansía compartir los hallazgos de Artemis II, la primera tripulación en orbitar la Luna en más de 50 años, lo que representa los cimientos para una futura base de Estados Unidos en el satélite natural y la eventual exploración humana de Marte.

“Hay mucha información que ya han visto, pero todo lo bueno está regresando con nosotros. Hay muchas más imágenes, tantas historias y, Dios, ni siquiera he empezado a procesar por todo lo que pasamos. Aún tenemos dos días más y viajar en una bola de fuego a través de la atmósfera también es profundo”, indicó el piloto.