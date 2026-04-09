Diputados, instituyen el establecer programas de recuperación y revitalización de parques

En el marco del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el Congreso del Estado reformó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de recuperación y revitalización de parques y espacios públicos.

En ese sentido, el diputado Roberto Carreón Huitrón, en representación de la Comisión de Juventud y Niñez, dijo que dicha reforma adiciona al artículo 123, la fracción XXXI; de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para establecer los programas de recuperación y revitalización de parques y espacios públicos, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, para garantizar entornos seguros que promuevan el desarrollo integral y el esparcimiento sano, con la finalidad de minimizar la presencia de factores de riesgo que puedan afectar la salud física y mental de estos grupos.

Además, señaló que, en el contexto del Estado de Chihuahua, resulta imperativo fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a espacios públicos seguros, dignos y adecuados para su recreación y esparcimiento. La realidad social evidencia la existencia de brechas en el acceso a infraestructura recreativa, así como condiciones de inseguridad y deterioro en espacios públicos, lo cual limita el pleno ejercicio de estos derechos.

Derivado de esto, explicó, resulta necesario establecer acciones legislativas y de política pública que garanticen la creación, rehabilitación, mantenimiento y gestión adecuada de espacios públicos destinados a la recreación y esparcimiento de niñas, niños y adolescentes, asegurando su accesibilidad, seguridad, inclusión y no discriminación.