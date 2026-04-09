Fortalecen colaboración entre Municipio y sector empresarial en Chihuahua

El director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, informó que participó en la sesión del Consejo de la Canaco Chihuahua, encabezada por su presidente Alejandro Lazzarotto, donde se contó con la presencia de Julián Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados de Argentina.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos sectores para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad. García subrayó que este tipo de espacios permiten el intercambio de ideas y experiencias que fortalecen las políticas públicas a nivel local.

Asimismo, reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con la iniciativa privada, en línea con la visión impulsada por el alcalde Marco Bonilla, con el objetivo de seguir generando resultados positivos para Chihuahua.