Es Geo Bujanda nueva titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer una serie de nombramientos dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado, como parte de los ajustes impulsados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Durante el anuncio, el fiscal informó la designación del licenciado Daniel Prieto como nuevo director general de Información, Análisis y Estadística Criminal, área estratégica para el seguimiento de indicadores delictivos y la toma de decisiones en materia de seguridad.

Jáuregui Moreno detalló que Prieto es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Comunicación. En su trayectoria destaca haber sido titular de Asuntos Internos en el municipio de Chihuahua, coordinador de Comunicación Social en el municipio de Cuauhtémoc y director de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno. Asimismo, se desempeñaba recientemente en el despacho del fiscal general.

El nombramiento se da luego de que el licenciado Alberto quien encabezaba la Fiscalía de la Zona Noroeste con sede en Nuevo Casas Grandes fuera designado como encargado de dicha área, dejando vacante la Dirección de Información, Análisis y Estadística Criminal.

Por otra parte, el fiscal informó que la gobernadora también designó a la licenciada Georgina Alejandra Bujanda Ríos como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

Bujanda Ríos es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con estudios de maestría en Políticas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En su experiencia profesional ha sido asesora en el despacho del fiscal general, abogada postulante en materias penal y familiar, diputada local en dos legislaturas del Congreso del Estado, así como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública al inicio de la presente administración.

También se ha desempeñado como coordinadora regional del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la zona tres, consolidando experiencia en temas de seguridad y políticas públicas.

Finalmente, el fiscal general reiteró que estos movimientos buscan fortalecer las áreas estratégicas de la institución y mejorar la coordinación en la procuración de justicia en el estado.