¿Es responsable o cómplice?: PAN reta a Cruz Pérez Cuéllar por adeudo millonario

Ciudad Juárez.- La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, lanzó un reto directo al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para que transparente y actúe conforme a la ley sobre la retención de más de 100 millones de pesos del ISR a trabajadores municipales en 2021, recursos que no fueron entregados al SAT.

Acompañada por Ulises Pacheco, dirigente del PAN en Ciudad Juárez; la diputada local Xóchitl Contreras; y el regidor Alejandro Jiménez, Daniela Álvarez cuestionó la falta de transparencia del alcalde y lo señaló por ocultar información a las y los juarenses.

“Dice el alcalde de la corrupción que siempre habla con la verdad y que nunca lo desmentimos; para eso estamos aquí: para demostrar que jamás le dice la verdad a los juarenses”, puntualizó.

La dirigente estatal exhibió que no existe antecedente alguno de que el alcalde haya informado oportunamente sobre este adeudo con el SAT, lo que calificó como una omisión grave en el ejercicio de sus funciones al frente del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez.

“Su responsabilidad era denunciar y decirle a la gente: ‘llegué y existe este problema’. No lo hizo. Claro que es responsable”, afirmó la presidenta estatal del PAN, al señalar que Pérez Cuéllar pretende culpar a su antecesor, a quien tampoco ha denunciado por este caso.

En ese sentido, lanzó una serie de cuestionamientos directos al alcalde fronterizo:

¿Presentó alguna queja? ¿Presentó alguna denuncia? ¿Informó a la ciudadanía cuando asumió el cargo en 2021?

Daniela Álvarez también subrayó que fue el Gobierno del Estado quien tuvo que intervenir para solventar el pago y transparentar una situación que, acusó, fue ocultada deliberadamente por la administración municipal.

“Hoy, Cruz Pérez Cuéllar tiene la oportunidad de demostrar que está del lado de los juarenses y no de sus intereses personales o de sus amigos”, sentenció Daniela Álvarez, al invitar al alcalde a demostrar su inocencia y, en su caso, denunciar ante las autoridades a los responsables.

Por su parte, la diputada Xóchitl Contreras calificó como “aberrante” que, a cinco años del inicio de la administración, la ciudadanía se entere de este adeudo únicamente porque el SAT retuvo recursos y notificó la causa.

“No quieran venir una vez más a engañar a los juarenses al decir que no sabían; esta es una omisión”, señaló la legisladora, al explicar que esta información debe estar incluida en el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.

En tanto, Ulises Pacheco aseguró que este caso refleja un patrón de conducta del alcalde en el manejo de recursos públicos.

“Nos queda claro un modo de operar: así como en su momento se embolsó recursos para el pago del predial cuando fue presidente del PAN y no los reportó, hoy vuelve a ocurrir. Más de 118 millones de pesos retenidos a trabajadores y no entregados al SAT”, denunció.

El dirigente local explicó que esta acción podría constituir una falta grave conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas, al tratarse de recursos descontados a trabajadores que no fueron enterados a la autoridad correspondiente.

Por lo anterior, se anunció que el PAN emprenderá las acciones legales necesarias por la omisión en el pago y por ocultar información que es de carácter público.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró su exigencia al “alcalde de la corrupción” para que responda con claridad y enfrente las consecuencias de sus actos, al tiempo que refrendó su compromiso de defender el derecho de la ciudadanía al acceso a la información y a la verdad.