Chihuahua evalúa su historial de crédito; Municipio inicia proceso con HR Ratings

Para el alcalde Marco Bonilla es importante que la ciudad cuente con finanzas sanas, por lo que la Tesorería Municipal inició el proceso de revisión de la calificación crediticia para Chihuahua Capital.

La Tesorera Municipal, Amanda Córdova, en compañía de las subdirectoras de Ingreses y Egresos, se reunieron con el equipo de Fianzas Públicas de la calificadora HR Ratings, para cumplir con la revisión anual de evaluar las finanzas del Municipio.

En dicha reunión se precisaron aspectos sobre el desempeño financiero Municipal, se plantearon las expectativas para periodos futuros sobre temas de recaudación, ejercicio de gasto, deuda pública, etcétera.

La información analizada se presentará ante el Comité de la Calificadora HR Ratings en próximos días, para que ellos determinen la calificación del Municipio para el presente ejercicio.