No pueden con Durango

Dorados de Chihuahua comenzó su gira de pretemporada con derrota por 7-2 ante Caliente de Durango con el juego celebrado la noche del martes en el Estadio Francisco Villa.

La novena local estableció una ventaja tempranera de seis anotaciones, incluyendo el cuadrangular con la casa llena de Webster Rivas para conducir a la victoria al equipo dirigido por Oscar Robles. Por su parte, el representativo chihuahuense comandado por Homar Rojas cayó por quinta ocasión.

En duelo de ex lanzadores de Grandes Ligas, Odrisamer Despaigne abrió por el cuadro de Durango ante el zurdo Devin Smeltzer, quien realizó su primera apertura de la pretemporada. Caliente atacó desde la primera entrada al aprovechar la casa llena con el doblete de Elier Hernández empujando par de carreras.

Los locales volvieron a congestionar las bases lo que aprovechó el receptor Webster Rivas para depositar la bola fuera del parque en el grand slam situando pizarra de 6-0. Los de casa conectaron cinco imparables en el inning de apertura para adquirir la ventaja con los nueve elementos desfilando por el plato.

Smeltzer retiró el segundo y tercer episodio sin daño, completando tres entradas. En el cuarto rollo el venezolano Leo Taveras entró al relevo colgando otro cero.