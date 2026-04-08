Tras cateo encuentran restos humanos de mujer en vivienda de la colonia Dale

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer, localizaron presuntos restos humanos de una mujer al interior de un domicilio en la colonia Dale.

El hallazgo se registró en una vivienda ubicada sobre la Privada de Ochoa, entre las calles 38 y 36, donde los agentes ingresaron tras labores de investigación, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

De manera preliminar, se dio a conocer que en el interior del inmueble fueron encontrados restos que podrían corresponder a una persona del sexo femenino; sin embargo, hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La zona fue ampliamente acordonada y permaneció bajo hermetismo, mientras peritos en criminalística y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento de evidencia en el lugar.

Finalmente, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para su identificación.