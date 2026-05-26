Atacan a balazos a joven en “picadero” del Cerro de la Cruz

Una intensa movilización por parte de los cuerpos de seguridad se registró la tarde de este martes en las inmediaciones de la colonia Cerro de la Cruz, luego de que un joven de 24 años de edad fuera blanco de un ataque armado en el que resultó con heridas de gravedad.

De acuerdo con los reportes policiales, la víctima caminaba sobre el cruce de la calle Privada de Ochoa, entre la 66a y 68a, cuando sujetos desconocidos abrieron fuego en su contra de manera directa, dejándolo lesionado sobre la vía pública.

Elementos de la Policía Municipal arribaron de forma inmediata como primeros respondientes para asegurar la zona; sin embargo, el hombre herido ya no se encontraba en el sitio, debido a que sus propios familiares decidieron subirlo a un vehículo particular para trasladarlo de urgencia a un hospital de la ciudad y recibir atención médica oportuna.

Las primeras indagatorias médicas y policiales señalaron de forma preliminar que el afectado presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en la región de la cabeza. Asimismo, especialistas forenses localizaron y embalaron en la escena del crimen al menos 7 casquillos percutidos pertenecientes a un arma de fuego calibre 9 milímetros.