Desarrolla UT Parral viñedo experimental en Balleza

La Universidad Tecnológica de Parral (UTP) desarrolla un viñedo experimental en su Unidad Académica Río Balleza (UARB), como parte de un proyecto académico y de investigación orientado a generar alternativas productivas sustentables para la región sur del estado.

El viñedo comenzó a establecerse en mayo de 2025 y actualmente cuenta con más de 300 plantas distribuidas de tres variedades: Malbec, Cabernet Sauvignon y Tempranillo.

La iniciativa evalúa la adaptabilidad de distintas combinaciones de portainjerto y variedad a las condiciones de clima y suelo del municipio de Balleza, con el fin de generar información útil para productores e investigadores.

Además, busca posicionar el cultivo de la vid como una opción viable frente a sistemas tradicionales que demandan mayor volumen de agua, lo que favorece la sostenibilidad agrícola y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas en la región.

Como parte del seguimiento, la rectora de la UTP, Betty Chávez Mata, realizó un recorrido por el viñedo, donde señaló que el proyecto refleja trabajo en equipo, visión y compromiso con un enfoque sostenible.

Durante la visita, sostuvo una reunión con el equipo docente para fortalecer el diálogo académico y el compromiso institucional con la formación de profesionales del sector agrícola.

Con este tipo de proyectos, la Universidad Tecnológica de Parral reafirma su vinculación con el entorno y su compromiso con la implementación de soluciones innovadoras para el campo chihuahuense.