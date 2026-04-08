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Cumple Bonilla con emprendedores, lanza convocatoria para capacitaciones de ENCES

Michelle Mtzcapacitacióndestacadomunicipio

En cumplimiento al compromiso del alcalde Marco Bonilla con los emprendedores chihuahuenses, la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Municipal, anuncia la convocatoria para quienes deseen ser instructores en la Escuela de Negocios y Economía Solidaria (ENCES).

En coordinación con INADET-CENALTEC, esta convocatoria está dirigida a profesionistas , para que, con su conocimiento y habilidades, ayuden en los diversos programas de capacitación que se tienen para emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Las y los interesados deberán contar con experiencia en áreas como gestión empresarial, finanzas, marketing, innovación o transformación digital, así como habilidades para impartir capacitación.

Las propuestas serán evaluadas con base en su pertinencia y calidad.La convocatoria estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con registro abierto y evaluación continua.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 6342, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes.Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el impulso al desarrollo económico y el fortalecimiento de las MiPyMEs en Chihuahua Capital.

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