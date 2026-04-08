Exige Mario Vázquez responsabilidad a alcalde de Juárez por desvío de recursos

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, calificó como un presunto desvío de recursos en el municipio de Ciudad Juárez, tras revelarse que en 2021 se retuvieron impuestos a trabajadores que nunca fueron enterados al SAT.

“Lo que está saliendo en Ciudad Juárez no es menor, es un escándalo. Estamos hablando de dinero que se le descontó a los trabajadores y que simplemente desapareció. Eso tiene un nombre: desvío, y es gravísimo”, sentenció.

Vázquez acusó directamente al alcalde Cruz Pérez de fallarle a los juarenses, al tiempo que —dijo— se dedica a recorrer el estado impulsando su proyecto personal. “Mientras en Juárez hay abandono, inseguridad y servicios públicos deficientes, su alcalde anda distraído en su ambición política. No gobierna, promueve su ambición con recursos que no le pertenecen”, arremetió.

El legislador fue contundente al rechazar cualquier intento de justificar lo ocurrido. “Que no vengan a decir que fue un error administrativo. Retener dinero a los trabajadores y no entregarlo es una falta grave, es traicionar la confianza de quienes sostienen al gobierno con su trabajo”, afirmó.

Asimismo, Vázquez advirtió que este tipo de conductas exhiben una profunda falta de ética en el gobierno municipal y puntualizó “No se puede aspirar a más cuando no se cumple con lo mínimo. Así de claro”.

El legislador reconoció la intervención de la gobernadora Maru Campos para evitar un daño mayor a la ciudad, ante la irresponsabilidad de la autoridad municipal.

Finalmente, subrayó que lo ocurrido no es un tema menor ni político, sino una falta que golpea directamente la confianza ciudadana. “Ciudad Juárez no merece un gobierno distraído ni corrupto. Aquí no está en juego un proyecto personal, está en juego la confianza de toda una ciudad”, concluyó.