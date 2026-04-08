Lo detienen con vehículo robado en Cuauhtémoc; investigan posible vínculo con hechos violentos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a un hombre en posesión de un vehículo con reporte de robo en calles de la colonia Presidentes.

La detención se llevó a cabo en el cruce de Ricardo Flores Magón y Luis Echeverría, donde fue asegurado Eduardo C. T., de 41 años de edad, como parte de un operativo de prevención y disuasión del delito.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes ubicaron un automóvil con características similares a uno presuntamente involucrado en distintos hechos violentos, por lo que procedieron a marcarle el alto al conductor.

Al revisar los números de serie y consultar las plataformas de búsqueda, se confirmó que el vehículo —un Kia Soul 2013 color crema, sin placas— contaba con reporte de robo desde el 5 de junio de 2018 en El Paso.

Tanto el vehículo como el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde el Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de trabajar en la investigación y persecución de delitos en coordinación con distintas corporaciones.

Cabe señalar que, conforme a la ley, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.